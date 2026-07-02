Mundial 2026: partidos confirmados de los octavos de final; así quedan los cruces

Mundial 2026: partidos confirmados de los octavos de final y cruces

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos los primeros cinco cruces de los octavos de final, según la información publicada en el sitio oficial del torneo.

Mientras continúan los últimos partidos de la fase de dieciseisavos, varias selecciones ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda y conocen a sus respectivos rivales.

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Partidos confirmados de los octavos de final

5 duelos confirmados para los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/4wELwUorCy — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 2, 2026

Hasta el momento, estos son los enfrentamientos confirmados:

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Estados Unidos vs. Bélgica

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

La FIFA tiene previsto que los octavos de final comiencen el sábado 4 de julio de 2026, con los primeros encuentros de la fase eliminatoria.

Equipos que aún buscan clasificar

La jornada de este jueves 2 de julio definirá a más equipos clasificados a los octavos de final. Los partidos programados son:

España vs. Austria – 2:00 p.m.

– 2:00 p.m. Portugal vs. Croacia – 6:00 p.m.

– 6:00 p.m. Suiza vs. Argelia – 10:00 p.m.

Los ganadores de estos encuentros completarán el cuadro de los octavos de final y se conocerán los cruces restantes del torneo.

Se acerca la fase decisiva

Con el inicio de los octavos de final, el Mundial 2026 entrará en su etapa de eliminación directa, donde cada partido será decisivo en la lucha por el título de campeón del mundo.

En las próximas horas, la FIFA actualizará el calendario con los enfrentamientos restantes, los horarios oficiales y las sedes de cada compromiso.