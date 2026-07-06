Mundial 2026: últimos partidos de octavos de final para este 7 de julio

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 7 de julio con los octavos de final, una fase en la que ya no hay margen de error y cada partido será decisivo en el camino hacia la gran
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Mundial 2026: partidos de octavos de final
- Argentina vs. Egipto 11:00 a.m. (RPC radio)
- Colombia vs. Suiza 3.00 p.m. (RPC radio)
Mundial 2026: partidos de cuartos de final
- Francia vs. Marruecos 3:00 p.m. (RPC radio)