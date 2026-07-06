| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 15:38

Mundial 2026: últimos partidos de octavos de final para este 7 de julio

La Copa Mundial 2026 entra en su fase de eliminación directa este martes 7 de julio con los partidos decisivos de octavos de final.

Mundial 2026: Colombia vs. Suiza 3.00 p.m.

Mundial 2026: Colombia vs. Suiza 3.00 p.m.

@fcfseleccioncol
María Hernández
Por María Hernández

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 7 de julio con los octavos de final, una fase en la que ya no hay margen de error y cada partido será decisivo en el camino hacia la gran

final, las escuadras que se medirán son Argentina vs. Egipto, y Suiza vs. Colombia, partidos decisivos para asegurar su lugar en los cuartos de final.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: FIFA y adidas presentan el balón Trionda Final para las semifinales y la final

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Portugal vs. España

Donald Trump pidió una revisión a Infantino por la tarjeta roja a Folarin Balogun en el Mundial 2026

Recomendadas

Más Noticias