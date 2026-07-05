VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido Brasil vs Noruega

Este domingo, las selecciones de Brasil vs Noruega se miden en el Nueva Jersey Estadio Nueva York, Nueva Jersey, en los octavos de finaldel Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 5 de julio de 2026 - 14:48
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Este domingo, las selecciones de Brasil vs Noruega se miden en el Nueva Jersey Estadio Nueva York, Nueva Jersey, en los octavos de final del Mundial 2026.
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