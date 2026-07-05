¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 5 de julio de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 5 de julio de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 1 - 9 - 3 y los números favoritos de Chakatín son: 19 - 99 - 97 - 37 - 79

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 5 de julio de 2026:

Premio completo: 7519 - Letras: BBAD