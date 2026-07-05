Panamá Nacionales -  5 de julio de 2026 - 13:29

Aeropuerto de Tocumen desmiente presunta filtración de datos y aclara que sus sistemas son seguros

El Aeropuerto Internacional de Tocumen afirmó que sus sistemas tecnológicos mantienen su integridad operativa.

Aeropuerto de Tocumen

Aeropuerto de Tocumen

EFE

A través de un comunicado oficial, la administración aseguró que no existe evidencia de accesos no autorizados ni de que la información institucional haya sido comprometida.

Tocumen asegura que sus sistemas mantienen la integridad operativa

La entidad explicó que sus plataformas tecnológicas continúan funcionando con normalidad y descartó cualquier incidente que afecte la seguridad de la información.

"Los sistemas tecnológicos de Tocumen S.A. mantienen su integridad operativa y no existe evidencia de accesos no autorizados ni de compromiso de la información institucional", indicó la institución. "Los sistemas tecnológicos de Tocumen S.A. mantienen su integridad operativa y no existe evidencia de accesos no autorizados ni de compromiso de la información institucional", indicó la institución.

Mantienen activos los protocolos de ciberseguridad

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad para proteger los sistemas informáticos y la información institucional.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de información falsa o no verificada sobre la terminal aérea.

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