Aeropuerto de Tocumen desmiente presunta filtración de datos y aclara que sus sistemas son seguros

El Aeropuerto Internacional de Tocumen desmintió la información que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre una presunta filtración de datos de la terminal aérea.
Tocumen asegura que sus sistemas mantienen la integridad operativa
La entidad explicó que sus plataformas tecnológicas continúan funcionando con normalidad y descartó cualquier incidente que afecte la seguridad de la información.
Mantienen activos los protocolos de ciberseguridad
El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad para proteger los sistemas informáticos y la información institucional.
Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de información falsa o no verificada sobre la terminal aérea.