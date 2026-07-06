Este lunes, las selecciones de Portugal vs. España se miden en el Estadio de Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 6 de julio de 2026 - 13:57
VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Portugal vs. España
Este lunes, las selecciones de Portugal vs. España se miden en el Estadio de Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026.
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