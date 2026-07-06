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Mundial 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 13:57

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Portugal vs. España

Este lunes, las selecciones de Portugal vs. España se miden en el Estadio de Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: partido España vs. Portugal.

Mundial 2026: partido España vs. Portugal.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes, las selecciones de Portugal vs. España se miden en el Estadio de Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido España vs. Portugal

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