ATTT habilita trámites digitales: así puedes obtener el Paz y Salvo y el Historial del Conductor

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordó a los conductores que pueden realizar diversos trámites de forma digital a través de las plataformas oficiales del Gobierno, con el objetivo de ahorrar tiempo y agilizar las gestiones.

La entidad destacó que estos servicios están disponibles las 24 horas del día, ofreciendo un proceso rápido, seguro y sin necesidad de acudir a una oficina.

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ATTT: ¿Qué trámites puedes realizar?

Los usuarios pueden gestionar en línea documentos como:

Paz y Salvo de tránsito.

de tránsito. Historial del Conductor.

La ATTT indicó que ambos trámites pueden completarse en pocos pasos desde cualquiera de sus plataformas autorizadas.

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Plataformas oficiales disponibles

Los conductores pueden acceder a estos servicios mediante los siguientes portales oficiales:

transito.gob.pa

licencia.com.pa (Sertracen)

(Sertracen) panamaconecta.gob.pa

A través de estas plataformas, los usuarios pueden realizar sus gestiones sin desplazamientos, facilitando el acceso a los servicios digitales relacionados con tránsito y licencias de conducir.

La institución reiteró que la digitalización de estos procesos busca ofrecer una atención más eficiente y accesible para todos los conductores del país.