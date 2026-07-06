ATTT habilita trámites digitales: así puedes obtener el Paz y Salvo y el Historial del Conductor

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordó a los conductores que pueden realizar diversos trámites de forma digital a través de las plataformas oficiales del Gobierno, con el objetivo de ahorrar tiempo y agilizar las gestiones.
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ATTT: ¿Qué trámites puedes realizar?
Los usuarios pueden gestionar en línea documentos como:
- Paz y Salvo de tránsito.
- Historial del Conductor.
La ATTT indicó que ambos trámites pueden completarse en pocos pasos desde cualquiera de sus plataformas autorizadas.
Plataformas oficiales disponibles
Los conductores pueden acceder a estos servicios mediante los siguientes portales oficiales:
- transito.gob.pa
- licencia.com.pa (Sertracen)
- panamaconecta.gob.pa
A través de estas plataformas, los usuarios pueden realizar sus gestiones sin desplazamientos, facilitando el acceso a los servicios digitales relacionados con tránsito y licencias de conducir.
La institución reiteró que la digitalización de estos procesos busca ofrecer una atención más eficiente y accesible para todos los conductores del país.