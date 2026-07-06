¿Dónde están las donaciones? Mayer Mizrachi rastrea ayuda enviada a La Guaira tras detectar un cambio en la ruta

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , aseguró que colocó dispositivos de rastreo GPS en parte de la ayuda humanitaria enviada desde Panamá con destino al estado de La Guaira, con el propósito de verificar que las donaciones llegaran a las personas afectadas por el terremoto.

Según explicó el alcalde, la iniciativa buscaba generar confianza entre los donantes panameños y la diáspora venezolana sobre el destino de la ayuda.

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Mayer Mizrachi Rastreo mostró un destino distinto

De acuerdo con Mizrachi, uno de los rastreadores registró que una de las cargas llegó a Maturín, ubicada a cientos de kilómetros de La Guaira, lugar al que inicialmente estaba destinada la asistencia.

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El alcalde indicó que, al momento de referirse al caso, contemplaba dos posibles escenarios:

Que la ayuda hubiese sido trasladada para atender a damnificados reubicados en otros estados.

O que existieran interrogantes sobre el manejo y distribución de la asistencia humanitaria.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia pública que permita confirmar cuál de estas explicaciones corresponde al movimiento detectado por el dispositivo de rastreo, ni las autoridades venezolanas se han pronunciado sobre este señalamiento.

Caso genera interés sobre la trazabilidad de la ayuda

Mizrachi también afirmó que, tras dar a conocer el caso, autoridades de otras ciudades se comunicaron con él para conocer el mecanismo de rastreo utilizado, con el objetivo de fortalecer la transparencia en futuros envíos de ayuda humanitaria.

El seguimiento de la distribución de donaciones suele formar parte de las medidas de trazabilidad implementadas para garantizar que la asistencia llegue a las comunidades afectadas.