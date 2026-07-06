Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 10:48

IDAAN evalúa operaciones de la potabilizadora de Chilibre que abastece al 90 % de la capital

El IDAAN revisa las operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, para fortalecer el suministro de agua potable en la ciudad de Panamá.

IDAAN evalúa operaciones de la potabilizadora de Chilibre

IDAAN evalúa operaciones de la potabilizadora de Chilibre

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizó este lunes una reunión de directivos para evaluar las operaciones de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, instalación que suministra agua potable al 90 % de la ciudad de Panamá.

El encuentro tiene como objetivo identificar las acciones prioritarias que permitan fortalecer el funcionamiento de una de las principales infraestructuras de producción de agua del país.

Te puede interesar: ASEP investiga falla de internet en Chitré y solicita explicación al proveedor

Director Ejecutivo del IDAAN encabeza evaluación

La reunión es liderada por el director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, junto a su equipo de trabajo. Durante la jornada, las autoridades analizan las operaciones de la planta para definir las medidas más urgentes que garanticen la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable.

Buscan fortalecer el abastecimiento de agua

De acuerdo con el IDAAN, las acciones que se adopten estarán enfocadas en reforzar la capacidad operativa de la potabilizadora de Chilibre, considerada una instalación estratégica para el abastecimiento de la capital y áreas aledañas.

La entidad no detalló las medidas específicas que serán implementadas, pero indicó que el análisis permitirá establecer las prioridades para optimizar el funcionamiento de la planta.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF anuncia las fechas de pago de la primera quincena de julio para funcionarios

Copa Airlines inicia instalación de Starlink y ofrece WiFi de alta velocidad a bordo

Diputado Camacho destaca la importancia del empleo formal en el país

Recomendadas

Más Noticias