IDAAN evalúa operaciones de la potabilizadora de Chilibre que abastece al 90 % de la capital

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizó este lunes una reunión de directivos para evaluar las operaciones de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, instalación que suministra agua potable al 90 % de la ciudad de Panamá.

El encuentro tiene como objetivo identificar las acciones prioritarias que permitan fortalecer el funcionamiento de una de las principales infraestructuras de producción de agua del país.

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Director Ejecutivo del IDAAN encabeza evaluación

La reunión es liderada por el director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, junto a su equipo de trabajo. Durante la jornada, las autoridades analizan las operaciones de la planta para definir las medidas más urgentes que garanticen la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable.

Durante reunión de directivos del IDAAN, que se lleva a cabo en la mañana de hoy lunes 6 de julio, se evalúan las operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre.



El Director Ejecutivo de la entidad, Antonio Tercero González junto a su equipo de… pic.twitter.com/cJ4WixKyrU — IDAAN (@IDAANinforma) July 6, 2026

Buscan fortalecer el abastecimiento de agua

De acuerdo con el IDAAN, las acciones que se adopten estarán enfocadas en reforzar la capacidad operativa de la potabilizadora de Chilibre, considerada una instalación estratégica para el abastecimiento de la capital y áreas aledañas.

La entidad no detalló las medidas específicas que serán implementadas, pero indicó que el análisis permitirá establecer las prioridades para optimizar el funcionamiento de la planta.