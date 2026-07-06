IDAAN evalúa operaciones de la potabilizadora de Chilibre que abastece al 90 % de la capital

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizó este lunes una reunión de directivos para evaluar las operaciones de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, instalación que suministra agua potable al 90 % de la ciudad de Panamá.
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Director Ejecutivo del IDAAN encabeza evaluación
La reunión es liderada por el director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, junto a su equipo de trabajo. Durante la jornada, las autoridades analizan las operaciones de la planta para definir las medidas más urgentes que garanticen la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable.
Buscan fortalecer el abastecimiento de agua
De acuerdo con el IDAAN, las acciones que se adopten estarán enfocadas en reforzar la capacidad operativa de la potabilizadora de Chilibre, considerada una instalación estratégica para el abastecimiento de la capital y áreas aledañas.
La entidad no detalló las medidas específicas que serán implementadas, pero indicó que el análisis permitirá establecer las prioridades para optimizar el funcionamiento de la planta.