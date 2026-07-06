Luis Eduardo Camacho: "No hay excusa para detener el trabajo de la Asamblea Nacional"

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho , señaló que la Asamblea Nacional no debe detener su labor legislativa mientras continúa el proceso para conformar las comisiones permanentes de trabajo.

Camacho explicó que actualmente existen más de 100 proyectos de ley que ya superaron el primer debate y están a la espera de ser discutidos en segundo debate, por lo que considera que el pleno puede avanzar con esas iniciativas mientras se define la integración de las comisiones.

Puede leer: Danilo Toro analiza nueva directiva de la Asamblea Nacional y posición de Vamos

"No hay excusa para que no sigamos avanzando, porque ya en este momento hay más de 100 proyectos esperando el segundo debate", manifestó.

Luis Eduardo Camacho pide avanzar con los proyectos de ley

El diputado expresó además su deseo de que las comisiones queden conformadas esta misma semana. Sin embargo, advirtió que, de no lograrse un acuerdo entre las bancadas, la próxima semana debería procederse a una votación para definir a sus integrantes.

En otro tema, Camacho aseguró que para combatir la corrupción no es necesario crear nuevas leyes, sino garantizar su cumplimiento.

"Para combatir la corrupción no necesitas leyes, necesitas voluntad. Leyes hay de sobra; lo que falta es voluntad y funcionarios transparentes", afirmó.

Asimismo, el diputado se refirió al informe presentado por el presidente José Raúl Mulino, señalando que observó al mandatario "más sereno y enfocado", concentrado en continuar con la gestión de gobierno y el desarrollo de los proyectos en beneficio del país.