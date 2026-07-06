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Mundial 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 14:20

Mundial 2026: FIFA y adidas presentan el balón Trionda Final para las semifinales y la final

La FIFA y adidas presentaron el balón oficial que se utilizará en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final de la Mundial 2026.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La FIFA y adidas presentaron oficialmente el Trionda Final, el balón que será utilizado en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El nuevo diseño acompañará los encuentros que definirán al próximo campeón del mundo, convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la recta final del torneo.

Mundial 2026: Balón para los partidos decisivos

El adidas Trionda Final será el balón oficial en los últimos compromisos del Mundial 2026, incluyendo:

  • Las dos semifinales.
  • El partido por el tercer lugar.
  • La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este lanzamiento, adidas mantiene la tradición de presentar un balón exclusivo para las fases decisivas de la competencia, con un diseño renovado para el cierre del torneo.

Diseño exclusivo para la fase final

El balón fue revelado oficialmente por adidas y será protagonista en los partidos que definirán al nuevo campeón del mundo.

Además de su diseño distintivo, incorpora la tecnología desarrollada por la marca para ofrecer mayor precisión, estabilidad y rendimiento durante los encuentros de máxima exigencia.

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