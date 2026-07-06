Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 14:34

Agroferias del IMA para el martes 7 y miércoles 8 de julio

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del martes 7 y miércoles 8 de julio.

Agroferias del IMA para esta semana.

Agroferias del IMA para esta semana.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 7 y miércoles 8 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del martes 7 de julio

Colón

  • Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón.

Coclé

  • Casa comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Unión de Azuero, Chepo.

Darién

  • Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Guadalupe, en La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santo Tomás, distrito de Alanje.

Panamá

  • Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz.

Veraguas

  • Casa comunal de Cucurucha, en Viguí, Las Palmas.
  • Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Punta Níspero, en Todobe, distrito de Kusapín.
  • Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muna.

Agroferias del miércoles 8 de julio

Veraguas

  • Cancha techada de Flores, distrito de Mariato.
  • Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos.

Herrera

  • Terrenos de Club Río La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé.

Chiriquí

  • Terrenos de la Feria de Puertos Armuelles, distrito de Barú.

Panamá Este

  • Iglesia Católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas.

Colón

  • Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón.

Los Santos

  • Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.

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