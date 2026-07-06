Agroferias del IMA para el martes 7 y miércoles 8 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 7 y miércoles 8 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del martes 7 de julio
Colón
- Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón.
Coclé
- Casa comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Unión de Azuero, Chepo.
Darién
- Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Guadalupe, en La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santo Tomás, distrito de Alanje.
Panamá
- Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz.
Veraguas
- Casa comunal de Cucurucha, en Viguí, Las Palmas.
- Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Punta Níspero, en Todobe, distrito de Kusapín.
- Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muna.
Agroferias del miércoles 8 de julio
Veraguas
- Cancha techada de Flores, distrito de Mariato.
- Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos.
Herrera
- Terrenos de Club Río La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé.
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de Puertos Armuelles, distrito de Barú.
Panamá Este
- Iglesia Católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas.
Colón
- Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón.
Los Santos
- Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.