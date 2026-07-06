MINSA inaugura la Semana de la Promoción de la Salud con foro sobre salud mental

MINSA inaugura la Semana de la Promoción de la Salud

El Ministerio de Salud ( MINSA ) inauguró este martes la Semana de la Promoción de la Salud con la realización del Primer Foro de Salud Mental y Educación Superior, una iniciativa orientada a fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de la comunidad universitaria.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó que promover la salud mental es una prioridad para construir una sociedad más resiliente y con mejor calidad de vida.

Te puede interesar: Minsa advierte por sensación térmica de hasta 40 °C: cómo evitar la deshidratación

"Promover la salud mental es una tarea impostergable para fortalecer la resiliencia, el bienestar y la calidad de vida de las nuevas generaciones", expresó el titular de Salud. "Promover la salud mental es una tarea impostergable para fortalecer la resiliencia, el bienestar y la calidad de vida de las nuevas generaciones", expresó el titular de Salud.

Primera Dama resalta el bienestar emocional

En representación de la primera dama, Maricel de Mulino, participó Ivonne de Martinelli, quien señaló que el cuidado de la salud mental requiere el compromiso de toda la sociedad.

Indicó que las universidades desempeñan un papel clave para acompañar a los jóvenes frente a los desafíos que afectan su bienestar emocional y reiteró que invertir en salud mental es apostar por el futuro del país.

Universidades impulsan entornos saludables

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna, destacó el compromiso de las instituciones de educación superior con la construcción de espacios inclusivos y saludables.

Explicó que las universidades que integran la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud, junto con el Consejo de Rectores, promueven una cultura de autocuidado, corresponsabilidad y bienestar para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Semana de la Promoción de la Salud por el MINSA

La directora nacional de Promoción de la Salud del MINSA, Oris Iglesias, explicó que la jornada se desarrolla bajo el lema:

"Salud y bienestar con innovación, autocuidado, entornos saludables y participación social".

Añadió que durante la semana se realizarán actividades junto a universidades, el Metro de Panamá y otras instituciones para acercar la educación en salud a la población.

Promoción de la salud como política pública

Durante el evento también se resaltó la importancia del Decreto Ejecutivo N.° 10 del 14 de mayo de 2025, que establece la política para fortalecer la promoción de la salud en las instituciones que conforman la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud.

Al concluir la jornada, el ministro Fernando Boyd Galindo reconoció el trabajo de las universidades oficiales y particulares por impulsar acciones orientadas a la prevención de enfermedades, el bienestar integral y la construcción de una sociedad más saludable.