Canciller Martínez-Acha inicia visita oficial a El Salvador

El canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este miércoles a San Salvador para iniciar una visita oficial enfocada en fortalecer las relaciones estratégicas entre ambos países y abordar temas relacionados con la integración centroamericana.

A su llegada a El Salvador, el canciller panameño fue recibido por el embajador de Panamá en ese país, Enrique Duque.

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Reunión con la canciller de El Salvador

Como parte de su agenda oficial, Martínez-Acha Vásquez tiene previsto reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

Durante el encuentro, ambos cancilleres abordarán los principales asuntos de interés común, entre ellos temas relacionados con cooperación, comercio y desarrollo político y social. La reunión busca fortalecer los vínculos bilaterales y avanzar en asuntos de interés para Panamá y El Salvador.

Panamá abordará el futuro del SICA

El canciller panameño también sostendrá un encuentro con Lina Ajoy Rojas, nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya sede se encuentra en San Salvador.

Durante esta reunión, Panamá buscará impulsar un diálogo orientado a fortalecer la institucionalidad del organismo y mejorar la concertación política entre los Estados miembros.

Asimismo, se prevé abordar la posibilidad de reimpulsar proyectos conjuntos de desarrollo que respondan a los principales desafíos económicos y sociales de Centroamérica.

La participación de Panamá en estos espacios busca contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de integración regional y a una mayor coordinación entre los países centroamericanos.

Visita coincide con aniversario de relaciones diplomáticas

La visita oficial de Martínez-Acha Vásquez a San Salvador también tiene un significado especial para ambos países, debido a que coincide con la conmemoración de 117 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y El Salvador.

El aniversario se suma a la agenda oficial del canciller panameño en un momento en que ambos países buscan mantener y fortalecer sus vínculos de cooperación.

La visita permitirá abordar asuntos bilaterales y regionales, además de reforzar la participación de Panamá en los espacios de integración centroamericana.