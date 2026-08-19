IFARHU anuncia entrega de tarjetas del PASE-U: nuevas fechas y regiones

IFARHU anuncia entrega de tarjetas del PASE-U.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, continúa con el proceso de entrega de las tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

A partir del 24 de agosto se distribuirán 43,519 tarjetas que permitirán el cobro del beneficio a 64,387 estudiantes, lo que representa una inversión aproximada de B/. 6.9 millones.

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Cronograma de entrega por región: Arraiján: Se entregarán 34,056 tarjetas para beneficiar a 49,203 estudiantes, del 24 al 29 de agosto.

Darién: Se distribuirán 5,896 tarjetas para 9,433 estudiantes, con un desembolso superior a B/. 1 millón, del 25 al 27 de agosto.

Tortí: Se entregarán 3,567 tarjetas correspondientes a 5,751 estudiantes, los días 28 y 29 de agosto. Los acudientes podrán consultar los puntos, fechas y horarios de entrega correspondientes a cada sector a través de la página oficial y las redes sociales de la institución. Guía y requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U: Revisión previa del sitio de atención: Consultar la página web o las redes oficiales del IFARHU para confirmar la fecha, el lugar y la hora que corresponden a su sector.

Descarga y registro en la aplicación: Se recomienda a los acudientes descargar con anticipación la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y completar el proceso de registro para agilizar la validación del beneficio.

Presentación de documentación personal: El representante legal registrado del estudiante debe acudir personalmente y presentar su cédula de identidad vigente. No se aceptarán documentos vencidos ni autorizaciones a terceros. Del 25 al 27 de agosto, IFARHU y Caja de Ahorros entregarán 5,896 tarjetas para beneficiar a 9,433 estudiantes.



Consulta tu fecha y punto de entrega en los canales oficiales del IFARHU.

Lleva tu cédula vigente y descarga PUNCH. pic.twitter.com/HO6yUJoAgS — IFARHU (@IFARHU) August 19, 2026