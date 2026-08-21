Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2026 - 08:14

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 25 al 30 de agosto

El IFARHU continuará, del 25 al 30 de agosto, con la entrega de la tarjeta PASE-U en las provincias de Panamá, Darién y Panamá Oeste.

Calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del IFARHU. 

Calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del 28 al 30 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá, Darién y Panamá Oeste.

Durante esta jornada se entregarán 35,582 tarjetas que permitirán el cobro del beneficio a 56,467 estudiantes, con un desembolso total de B/.6,254,700.00.

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Centros de entrega de la tarjeta PASE-U

  • Arraiján, Panamá Oeste
  • Chepigana, Darién
  • Chepo, Panamá

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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