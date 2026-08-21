IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 25 al 30 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del 28 al 30 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá, Darién y Panamá Oeste.