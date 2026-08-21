Caso Jafet González: ordenan detención provisional para dos jóvenes por su desaparición en Veraguas

Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para dos hombres, de 18 y 19 años, presuntamente vinculados con la desaparición de Jafet González, de 23 años. A ambos imputados se les formularon cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

Según detalló el Ministerio Público, el hecho ocurrió la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, en momentos en que la víctima laboraba como conductor para una plataforma digital y recogió a unos pasajeros, quienes resultaron ser sus agresores.

Por este caso, además de los dos adultos, tres menores de edad se encuentran bajo la custodia de las autoridades por su presunta implicación. Los dos jóvenes de 17 años serán llevados ante un tribunal de niñez y adolescencia este viernes 21 de agosto.

Testigos a las afueras del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Santiago señalaron que los dos imputados adultos salieron sonrientes tras finalizar la audiencia. Mientras tanto, familiares y compañeros de estudios de González se manifestaron para exigir justicia.

Por su parte, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que realiza labores de búsqueda en el río Santa María con el propósito de ubicar indicios sobre el paradero del joven.