El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de Bocas del Toro llevará a cabo una jornada extendida de atención odontológica totalmente gratuita, del 22 al 30 de agosto de 2026, para todos los residentes que la requieran.
Bocas del Toro Nacionales - 20 de agosto de 2026 - 17:48
MINSA anuncia jornada de atención odontológica gratuita: conozca dónde será
El MINSA llevará a cabo una jornada extendida de atención odontológica totalmente gratuita, del 22 al 30 de agosto.
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¿Dónde será y cuáles atenciones ofrecerán?
Centros de atención
- Hospital Guillermo Sánchez Borbón de Isla Colón - 50 cupos por día
- MINSA CAPSI de Finca 30 - 50 cupos por día
- CMI Sandra Hernández de El Silencio - 25 cupos
Fechas y horario de atención
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Días de atención: Sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026.
Horario: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Atenciones que se ofrecerán
- Profilaxis dental
- Restauraciones (calza)
- Extracciones
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