Bocas del Toro Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 17:48

MINSA anuncia jornada de atención odontológica gratuita: conozca dónde será

El MINSA llevará a cabo una jornada extendida de atención odontológica totalmente gratuita, del 22 al 30 de agosto.

MINSA anuncia jornada de atención odontológica.

MINSA anuncia jornada de atención odontológica.

@MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de Bocas del Toro llevará a cabo una jornada extendida de atención odontológica totalmente gratuita, del 22 al 30 de agosto de 2026, para todos los residentes que la requieran.

¿Dónde será y cuáles atenciones ofrecerán?

Centros de atención

  • Hospital Guillermo Sánchez Borbón de Isla Colón - 50 cupos por día
  • MINSA CAPSI de Finca 30 - 50 cupos por día
  • CMI Sandra Hernández de El Silencio - 25 cupos

Fechas y horario de atención

  • Días de atención: Sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026.

  • Horario: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Atenciones que se ofrecerán

  • Profilaxis dental
  • Restauraciones (calza)
  • Extracciones
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