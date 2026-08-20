Centro de Salud de Curundú: Minsa retomará la construcción en 2026

La construcción del nuevo Centro de Salud de Curundú , una obra que permanece inconclusa desde 2017, será retomada por la administración del presidente José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como parte del proceso de recuperación de proyectos de infraestructura sanitaria abandonados.

El proyecto, que originalmente debía estar terminado en septiembre de 2019, alcanzó apenas un avance cercano al 25% antes de quedar paralizado.

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El director nacional de Infraestructura de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Abdiel Escobar, explicó que la obra forma parte de los proyectos que la actual administración está recuperando de manera progresiva.

¿Cuánto costará terminar el Centro de Salud de Curundú?

De acuerdo con Escobar, la obra fue licitada inicialmente por aproximadamente B/.10.8 millones y el Estado realizó desembolsos por alrededor de B/.4 millones. Para reactivar y culminar el proyecto se contempla ahora una inversión adicional de aproximadamente B/.16.3 millones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que para el mes de octubre se espera que sean retomados los trabajos en el Policentro de Salud de Curundú, luego de concluir los trámites correspondientes.

También explicó el Decreto Ejecutivo que busca castigar la… pic.twitter.com/rsArXkHHnN — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

De concretarse esta inversión, el costo total de la obra ascendería a aproximadamente B/.21 millones. El funcionario explicó que, una vez emitida la orden de proceder, la empresa encargada tendrá un plazo de 18 meses para completar los trabajos.

Además, el contrato no contempla prórrogas relacionadas con falta de flujo de caja.

¿Cuándo estaría terminado el nuevo Centro de Salud de Curundú?

El Minsa prevé que los trabajos puedan comenzar entre finales de octubre y noviembre de 2026, siempre que se cumpla el cronograma establecido. De mantenerse esos tiempos, la construcción podría estar terminada aproximadamente entre abril y mayo de 2028.

La ejecución será supervisada mediante un cronograma detallado de actividades, acompañado de controles por parte del Minsa. La institución busca garantizar que los trabajos avancen dentro del plazo establecido y que la infraestructura pueda ser entregada en las condiciones previstas.