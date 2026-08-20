Pago del PASE-U en Panamá: IFARHU anuncia fecha para entregar las tarjetas en Tortí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) , en coordinación con la Caja de Ahorros.

Como parte de esta jornada, el IFARHU informó que en Tortí se entregarán 3,567 tarjetas, correspondientes a 5,751 estudiantes, durante los días viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026.

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La distribución forma parte de un proceso que contempla, a partir del 24 de agosto, la entrega de 43,519 tarjetas para beneficiar a 64,387 estudiantes, con una inversión aproximada de B/.6.9 millones.

Pago del PASE-U por el IFARHU en la provincia de Panamá

¿Cuándo entregarán las tarjetas del PASE-U en Tortí?

Los beneficiarios de Tortí deberán estar atentos al cronograma establecido por el IFARHU para conocer el momento y lugar que les corresponde para retirar la tarjeta.

El IFARHU ha venido implementando las tarjetas de la Caja de Ahorros como parte de la modernización del sistema de pago del PASE-U. La institución señala que este mecanismo busca ofrecer una forma de pago más segura, ágil y accesible para los estudiantes beneficiarios.