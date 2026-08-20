IFARHU abre entrega de documentos para becarios universitarios: conoce los requisitos y fechas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes universitarios beneficiarios de los programas de Becas vigentes y nuevas y Asistencia Educativa vigente, correspondientes a licenciatura y maestría de Panamá Centro, podrán entregar la documentación requerida desde este jueves 20 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre de 2026.

La recepción de documentos se realizará en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en la sede central del IFARHU. La institución indicó que las fechas específicas de entrega se encuentran publicadas en su sitio web y redes sociales.

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IFARHU: ¿Qué documentos deben entregar los universitarios?

Los requisitos dependerán del tipo de universidad en la que estudia cada beneficiario.

Universidades estatales

Los estudiantes de universidades estatales deberán presentar:

Créditos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026.

Matrícula del segundo semestre de 2026, con código QR.

Universidades particulares

En el caso de los estudiantes de universidades particulares, deberán entregar:

Créditos oficiales correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026.

Matrícula del tercer cuatrimestre de 2026.

¿Hasta cuándo pueden entregar los documentos?

Los estudiantes de Panamá Centro tendrán desde el 20 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2026 para presentar la documentación solicitada. El horario establecido es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Inicio: jueves 20 de agosto de 2026

jueves 20 de agosto de 2026 Fecha límite: viernes 4 de septiembre de 2026

viernes 4 de septiembre de 2026 Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

7:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: sede central del IFARHU

sede central del IFARHU Beneficiarios: estudiantes de licenciatura y maestría de Panamá Centro

¿Cuándo entregarán documentos los estudiantes del resto del país?

El IFARHU informó que próximamente anunciará las fechas de recepción de documentos para los beneficiarios del resto del país. Por ello, los estudiantes que no pertenecen a Panamá Centro deberán estar atentos a los canales oficiales de la institución para conocer cuándo les corresponderá realizar el trámite.

El IFARHU exhortó a los estudiantes beneficiarios a presentar la documentación completa y dentro del período establecido, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trámites relacionados con sus beneficios educativos.