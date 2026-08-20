Pago del CEPANIM: MEF revela cuántos certificados ha entregado y anuncia que continuarán las atenciones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el programa CEPANIM continúa avanzando en todo el territorio nacional, con la entrega de más de 227 mil certificados a beneficiarios.
Contenido de interés: Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la CSS para septiembre de 2026
El monto correspondiente a los certificados entregados durante este período asciende a B/.52,913,318.45.
¿Cuántos CEPANIM ha entregado el MEF?
Según el balance divulgado por el MEF:
- 79,344 beneficiarios han sido atendidos.
- 227,929 certificados CEPANIM han sido entregados.
- B/.52,913,318.45 representa el monto total de los certificados entregados.
- El período reportado comprende del 15 de junio al 14 de agosto de 2026.
El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que las atenciones continuarán con el objetivo de que este beneficio llegue a más panameños.
El programa continúa en el país
El MEF reiteró que el proceso de atención y entrega de los certificados CEPANIM se mantiene activo a nivel nacional.
La institución también señaló que continuará trabajando para atender a los beneficiarios que aún se encuentran pendientes de recibir este beneficio.