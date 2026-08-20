Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 15:29

Pago del CEPANIM: MEF revela cuántos certificados ha entregado y anuncia que continuarán las atenciones

El MEF informó que 79,344 beneficiarios han recibido 227,929 certificados CEPANIM por un monto de B/.52.9 millones.

CEPANIM - pago de certificado

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el programa CEPANIM continúa avanzando en todo el territorio nacional, con la entrega de más de 227 mil certificados a beneficiarios.

De acuerdo con el reporte de la institución, entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 2026, fueron atendidos 79,344 beneficiarios, a quienes se les entregaron un total de 227,929 certificados CEPANIM.

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El monto correspondiente a los certificados entregados durante este período asciende a B/.52,913,318.45.

¿Cuántos CEPANIM ha entregado el MEF?

Según el balance divulgado por el MEF:

  • 79,344 beneficiarios han sido atendidos.
  • 227,929 certificados CEPANIM han sido entregados.
  • B/.52,913,318.45 representa el monto total de los certificados entregados.
  • El período reportado comprende del 15 de junio al 14 de agosto de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que las atenciones continuarán con el objetivo de que este beneficio llegue a más panameños.

El programa continúa en el país

El MEF reiteró que el proceso de atención y entrega de los certificados CEPANIM se mantiene activo a nivel nacional.

La institución también señaló que continuará trabajando para atender a los beneficiarios que aún se encuentran pendientes de recibir este beneficio.

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