Pago del CEPANIM: MEF revela cuántos certificados ha entregado y anuncia que continuarán las atenciones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el programa CEPANIM continúa avanzando en todo el territorio nacional, con la entrega de más de 227 mil certificados a beneficiarios.

De acuerdo con el reporte de la institución, entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 2026, fueron atendidos 79,344 beneficiarios, a quienes se les entregaron un total de 227,929 certificados CEPANIM.

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El monto correspondiente a los certificados entregados durante este período asciende a B/.52,913,318.45.

¿Cuántos CEPANIM ha entregado el MEF?

Según el balance divulgado por el MEF:

79,344 beneficiarios han sido atendidos.

han sido atendidos. 227,929 certificados CEPANIM han sido entregados.

han sido entregados. B/.52,913,318.45 representa el monto total de los certificados entregados.

representa el monto total de los certificados entregados. El período reportado comprende del 15 de junio al 14 de agosto de 2026.

El programa CEPANIM continúa avanzando en todo el territorio nacional.



Del 15 de junio al 14 de agosto de 2026, se atendieron 79,344 beneficiarios, con la entrega de 227,929 CEPANIM, representando un monto total de B/. 52,913,318.45



Seguimos trabajando para garantizar que este… pic.twitter.com/glOkyntWBq — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) August 20, 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que las atenciones continuarán con el objetivo de que este beneficio llegue a más panameños.

El programa continúa en el país

El MEF reiteró que el proceso de atención y entrega de los certificados CEPANIM se mantiene activo a nivel nacional.

La institución también señaló que continuará trabajando para atender a los beneficiarios que aún se encuentran pendientes de recibir este beneficio.