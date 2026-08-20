Nueva recepción de documentos del IFARHU: ¿A quiénes va dirigida?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a los estudiantes universitarios de licenciatura y maestría en Panamá Centro, beneficiarios de becas y asistencias educativas, tanto vigentes como nuevas, el inicio del periodo de entrega de la documentación requerida.
Documentación requerida por tipo de universidad
Estudiantes de universidades estatales:
Estudiantes de universidades particulares:
Lugar, fecha y horario de entrega
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Fecha: Del 20 de agosto al 4 de septiembre de 2026.
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Lugar: Sede central del IFARHU, en la ciudad de Panamá.
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Horario: De 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
La institución indicó que próximamente anunciará el calendario para la recepción de documentos en las sedes del resto del país.