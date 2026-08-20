Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 15:09

Nueva recepción de documentos del IFARHU: ¿A quiénes va dirigida?

El IFARHU informó una nueva entrega de documentación para estudiantes beneficiarios de becas vigentes y nuevas.

Recepción de documentos del IFARHU.

Recepción de documentos del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a los estudiantes universitarios de licenciatura y maestría en Panamá Centro, beneficiarios de becas y asistencias educativas, tanto vigentes como nuevas, el inicio del periodo de entrega de la documentación requerida.

Documentación requerida por tipo de universidad

Estudiantes de universidades estatales:

  • Créditos oficiales correspondientes al I semestre de 2026.

  • Matrícula del II semestre de 2026 con código QR.

Estudiantes de universidades particulares:

  • Créditos oficiales correspondientes al II cuatrimestre de 2026.

  • Matrícula del III cuatrimestre de 2026.

Lugar, fecha y horario de entrega

  • Fecha: Del 20 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

  • Lugar: Sede central del IFARHU, en la ciudad de Panamá.

  • Horario: De 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

La institución indicó que próximamente anunciará el calendario para la recepción de documentos en las sedes del resto del país.

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