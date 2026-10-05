Largas filas y temor de llegar tarde: usuarios esperan buses en Chepo

Decenas de usuarios de Chepo y Las Margaritas reportaron largas filas este lunes ante la poca frecuencia de buses de la ruta San Cristóbal de Chepo, situación que estaría provocando retrasos entre pasajeros que necesitan trasladarse hacia la ciudad de Panamá y otros destinos.

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Largas filas por falta de buses en Chepo

Desde horas de la mañana se observaron filas de pasajeros a un costado de la carretera Panamericana, en el sector de La Tosca, mientras esperaban la llegada de unidades de transporte.

Según denunciaron los usuarios, los buses de la ruta San Cristóbal de Chepo no estarían circulando con la frecuencia habitual, aumentando los tiempos de espera.

Usuarios de la ruta San Cristóbal de Chepo denuncian poca frecuencia de buses, lo cual genera retrasos en sus programaciones para llegar a sus destinos. pic.twitter.com/Ew4N94mj6Y — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Entre las personas afectadas se encuentran trabajadores que se trasladan hacia la capital, usuarios con citas médicas y pasajeros que deben cumplir otros compromisos durante la jornada.

Los afectados manifestaron preocupación ante la posibilidad de llegar tarde a sus destinos debido a las demoras en el servicio de transporte.

Hasta el momento, en la información suministrada no se precisa la causa de la reducción en la frecuencia de los buses ni se incluye una versión de los transportistas o de las autoridades de tránsito sobre la situación reportada por los usuarios.