Aprehenden a conductor de Metro Bus y otro hombre por presunto hurto de combustible en Albrook

Dos hombres, uno de ellos conductor de Metro Bus , fueron aprehendidos tras ser sorprendidos presuntamente sustrayendo combustible del tanque de uno de estos vehículos en los predios del antiguo Hospital Modular, en Albrook.

De acuerdo con la Policía Nacional, las aprehensiones se produjeron durante un recorrido preventivo realizado por unidades policiales en el sector.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Utilizaban una manguera para extraer el combustible

Según el reporte policial, los agentes observaron a los dos hombres utilizando una manguera para extraer combustible del tanque del Metro Bus y depositarlo en varios recipientes.

Los dos ciudadanos fueron aprehendidos para continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.