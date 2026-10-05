Aprehenden a conductor de Metro Bus y otro hombre por presunto hurto de combustible en Albrook

Dos hombres, uno de ellos conductor de Metro Bus, fueron aprehendidos tras ser sorprendidos presuntamente sustrayendo combustible del tanque de uno de estos vehículos en los predios del antiguo Hospital Modular, en Albrook.
Utilizaban una manguera para extraer el combustible
Según el reporte policial, los agentes observaron a los dos hombres utilizando una manguera para extraer combustible del tanque del Metro Bus y depositarlo en varios recipientes.
Los dos ciudadanos fueron aprehendidos para continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.