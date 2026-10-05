Reformas electorales: Augusto Palacios advierte sobre cambios al Código Electoral

Las reformas al Código Electoral de Panamá, que establecerán parte de las reglas para las elecciones generales de 2029, continúan generando cuestionamientos tras las modificaciones introducidas durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

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Augusto Palacios respalda advertencias del Tribunal Electoral

El diputado Augusto Palacios expresó su respaldo a las advertencias realizadas por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y consideró que algunos de los cambios introducidos durante el primer debate representan un retroceso en materia electoral.

El pronunciamiento se produce después de que el Tribunal Electoral rechazara públicamente varias modificaciones realizadas al Proyecto de Ley 699, iniciativa presentada originalmente por la institución después del proceso desarrollado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Las reformas al Código Electoral, que deberán establecer las reglas para las próximas elecciones generales, permanecen en medio de cuestionamientos luego de las modificaciones introducidas durante el primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.



El diputado… pic.twitter.com/kVGDdazGx5 — Rpc Radio (@rpc_radio) October 5, 2026

Entre los cambios cuestionados por el TE se encuentran el aumento de los límites de las donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, permitir que autoridades electas mantengan simultáneamente la titularidad de dos cargos y extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.

¿Qué sigue con las reformas al Código Electoral?

El Proyecto de Ley 699 fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno y debe continuar su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional.

Durante el primer debate también se discutieron asuntos relacionados con la adjudicación de curules, alianzas electorales, financiamiento electoral, libre postulación, paridad de género y la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Las modificaciones todavía no constituyen las reglas electorales definitivas. El proyecto puede experimentar nuevos cambios durante las siguientes etapas de discusión legislativa antes de una eventual aprobación.

El Tribunal Electoral ha pedido a los diputados que durante el trámite del proyecto prioricen la institucionalidad y el interés general, al tratarse de las disposiciones que regirán los comicios generales del 6 de mayo de 2029.