IMA cierra una tienda permanente en Bocas del Toro y explica el porqué

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que la nueva Tienda del Pueblo de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, abrirá sus puertas al público el miércoles 7 de octubre de 2026, con un horario establecido para la atención de los consumidores.
¿Cuál será el horario de la Tienda del Pueblo en Changuinola?
Según informó el IMA, la tienda atenderá regularmente de martes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
La institución también comunicó que la tienda de Changuinola permanecerá cerrada el martes 6 de octubre, debido a los preparativos para la inauguración programada para el día siguiente.
De esta manera, la nueva Tienda del Pueblo comenzará a recibir al público el miércoles 7 de octubre.
El horario anunciado por el IMA es:
-
Días de atención: martes a viernes.
Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Apertura al público: miércoles 7 de octubre de 2026.
Martes 6 de octubre: cerrado por preparativos para la inauguración.
Por el momento, en la información suministrada no se detalló el listado de productos que estarán disponibles ni sus respectivos precios.