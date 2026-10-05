Asalto casino San Miguelito Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 13:39

Asaltan casino en la Gran Estación de San Miguelito y roban a clientes

Tres sujetos ingresaron a un casino en Gran Estación de San Miguelito, donde se llevaron dinero en efectivo y pertenencias de personas presentes.

Asaltan casino en Gran Estación de San Miguelito

Asaltan casino en Gran Estación de San Miguelito

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¿Qué ocurrió en el casino de Gran Estación?

De acuerdo con la información preliminar, los tres sujetos ingresaron al casino y posteriormente se llevaron una cantidad de dinero en efectivo que, hasta el momento, no ha sido precisada.

Durante el hecho, varias de las personas que se encontraban en el establecimiento también fueron despojadas de sus pertenencias.

Por el momento no se ha informado el monto total de lo sustraído ni se han proporcionado detalles sobre la identidad de los responsables.

Tampoco se ha precisado en la información disponible si hubo personas heridas durante el hecho o si se han registrado aprehensiones relacionadas con el caso.

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