Asaltan casino en la Gran Estación de San Miguelito y roban a clientes

Tres sujetos ingresaron a un casino ubicado en Gran Estación de San Miguelito , donde se apoderaron de dinero en efectivo y despojaron de sus pertenencias a personas que se encontraban en el establecimiento.

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¿Qué ocurrió en el casino de Gran Estación?

De acuerdo con la información preliminar, los tres sujetos ingresaron al casino y posteriormente se llevaron una cantidad de dinero en efectivo que, hasta el momento, no ha sido precisada.

Tres delincuentes ingresaron a un casino de la Gran Estación de San Miguelito y se llevaron dinero en efectivo y despojaron de sus pertenencias a los presentes. pic.twitter.com/UNzaJvDFU6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Durante el hecho, varias de las personas que se encontraban en el establecimiento también fueron despojadas de sus pertenencias.

Por el momento no se ha informado el monto total de lo sustraído ni se han proporcionado detalles sobre la identidad de los responsables.

Tampoco se ha precisado en la información disponible si hubo personas heridas durante el hecho o si se han registrado aprehensiones relacionadas con el caso.