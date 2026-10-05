Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 11:54

Asociaciones de padres de familia: Meduca y BNP aclaran proceso para apertura y manejo de cuentas

Coordinadores regionales de Padres de Familia recibieron orientación del Banco Nacional junto con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Asociaciones de padres de familia reciben indicciones. 

Asociaciones de padres de familia reciben indicciones. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Los coordinadores regionales de Padres de Familia y Educación Comunitaria del MEDUCA se reunieron con funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP) para aclarar dudas sobre la apertura y el manejo de cuentas bancarias de las asociaciones de padres de familia de los centros educativos del país.

Silmax Macre, directora nacional de Padres de Familia, informó que la apertura de estas cuentas en el BNP está amparada en la Ley 544 de 21 de julio de 2026. La jornada busca capacitar a los coordinadores regionales para que posteriormente orienten a los integrantes de estas asociaciones.

¿Cómo funcionarán las cuentas de las asociaciones de padres de familia?

Durante el encuentro se realizaron consultas sobre los requisitos para abrir una cuenta por escuela en alguna de las 98 sucursales del BNP, así como sobre el procedimiento para centros educativos multigrado con recursos limitados y los montos requeridos para la apertura de las cuentas.

Los participantes también plantearon interrogantes sobre el manejo de chequeras y las personas autorizadas para firmar los cheques de las asociaciones.

Por su parte, funcionarios del Banco Nacional se comprometieron a visitar centros educativos de diferentes regiones para brindar orientación sobre el proceso de apertura y administración de las cuentas bancarias.

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