Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 14:43

Árbol cae sobre varios vehículos en el Hospital San Miguel Arcángel

Varios árboles cayeron este lunes en los estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel. Uno de ellos quedó sobre varios vehículos.

Árbol cae sobre vehículos en Hospital San Miguel Arcángel

Árbol cae sobre vehículos en Hospital San Miguel Arcángel

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios árboles cayeron durante la tarde de este lunes 5 de octubre en los estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito. Uno de los árboles quedó sobre varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

Caída de árboles afecta estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel

El incidente se registró durante horas de la tarde y dejó vehículos afectados dentro de los estacionamientos del centro hospitalario.

Hasta el momento, en la información disponible no se ha precisado la cantidad exacta de automóviles alcanzados por el árbol ni la magnitud de los daños materiales.

Tampoco se ha informado oficialmente la causa de la caída de los árboles ni si alguna persona resultó afectada durante el incidente.

Se espera información de las autoridades sobre las labores que se realicen para retirar los árboles y liberar las áreas afectadas del estacionamiento.

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