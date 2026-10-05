Árbol cae sobre varios vehículos en el Hospital San Miguel Arcángel

Varios árboles cayeron durante la tarde de este lunes 5 de octubre en los estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel , en San Miguelito. Uno de los árboles quedó sobre varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

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Caída de árboles afecta estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel

El incidente se registró durante horas de la tarde y dejó vehículos afectados dentro de los estacionamientos del centro hospitalario.

Hasta el momento, en la información disponible no se ha precisado la cantidad exacta de automóviles alcanzados por el árbol ni la magnitud de los daños materiales.

Se registra la caída de varios árboles en los estacionamientos del Hospital San Miguel Arcángel, uno de los cuales quedó sobre varios vehículos. pic.twitter.com/zfhxMlGTFQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Tampoco se ha informado oficialmente la causa de la caída de los árboles ni si alguna persona resultó afectada durante el incidente.

Se espera información de las autoridades sobre las labores que se realicen para retirar los árboles y liberar las áreas afectadas del estacionamiento.