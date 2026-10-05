Panamá Entretenimiento -  5 de octubre de 2026 - 14:38

Conciertos en Panamá: artistas que se presentarán de octubre a diciembre

Grandes artistas internacionales llegarán a Panamá con conciertos para disfrutar, cantar y bailar junto a amigos y familiares.

Conciertos que pondrán a gozar a Panamá.

Conciertos que pondrán a gozar a Panamá.

Panamámusic/Showpropanamá
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Desde octubre hasta diciembre, Panamá se prepara para recibir una variada agenda de conciertos que promete poner a bailar y disfrutar a los amantes de la música. Si estás pensando en salir con tu grupo de amigos, estas son algunas de las presentaciones que puedes tener en el radar.

¿Qué conciertos habrá en Panamá?

Nelson Velásquez

El cantante colombiano Nelson Velásquez llegará a Panamá para ofrecer un concierto cargado de vallenato.

  • Fecha: 24 de octubre
  • Lugar: Figali Convention Center
  • Boletos en TicketHouse
View this post on Instagram

Reik

La agrupación mexicana Reik también forma parte de la agenda musical y llegará al país para reencontrarse con sus seguidores.

  • Fecha: 14 de noviembre
  • Lugar: Arena Roberto Durán
  • Consigue los boletos en Ticketpluspty
View this post on Instagram

Homenaje por el Día de las Madres

La música también será protagonista en la celebración del Día de las Madres, con un homenaje que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Marc Anthony, Eddy Herrera, Wisin y Los Rabanes.

  • Fecha: 7 de diciembre
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández
  • Boletos: disponibles en TicketPluspty
View this post on Instagram

Greeicy

La cantante colombiana Greeicy llegará a Panamá con su Candelas World Tour, en una presentación que promete música, baile y mucha energía para sus seguidores.

  • Fecha: 15 de octubre
  • Lugar: Islas de Atlapa
  • Boletos en Ticketplus
View this post on Instagram

Durante estos meses, Panamá tendrá más presentaciones musicales, por lo que los fanáticos podrán encontrar diferentes opciones para disfrutar, cantar y compartir con amigos.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | Sorteo Dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 4 de octubre de 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de octubre de 2026

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo dominical

Recomendadas

Más Noticias