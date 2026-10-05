Conciertos en Panamá: artistas que se presentarán de octubre a diciembre

Desde octubre hasta diciembre, Panamá se prepara para recibir una variada agenda de conciertos que promete poner a bailar y disfrutar a los amantes de la música. Si estás pensando en salir con tu grupo de amigos, estas son algunas de las presentaciones que puedes tener en el radar.
El cantante colombiano Nelson Velásquez llegará a Panamá para ofrecer un concierto cargado de vallenato.
- Fecha: 24 de octubre
- Lugar: Figali Convention Center
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Reik
La agrupación mexicana Reik también forma parte de la agenda musical y llegará al país para reencontrarse con sus seguidores.
- Fecha: 14 de noviembre
- Lugar: Arena Roberto Durán
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Homenaje por el Día de las Madres
La música también será protagonista en la celebración del Día de las Madres, con un homenaje que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Marc Anthony, Eddy Herrera, Wisin y Los Rabanes.
- Fecha: 7 de diciembre
- Lugar: Estadio Rommel Fernández
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Greeicy
La cantante colombiana Greeicy llegará a Panamá con su Candelas World Tour, en una presentación que promete música, baile y mucha energía para sus seguidores.
- Fecha: 15 de octubre
- Lugar: Islas de Atlapa
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Durante estos meses, Panamá tendrá más presentaciones musicales, por lo que los fanáticos podrán encontrar diferentes opciones para disfrutar, cantar y compartir con amigos.