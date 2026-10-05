Conciertos en Panamá: artistas que se presentarán de octubre a diciembre

Conciertos que pondrán a gozar a Panamá.

Desde octubre hasta diciembre, Panamá se prepara para recibir una variada agenda de conciertos que promete poner a bailar y disfrutar a los amantes de la música. Si estás pensando en salir con tu grupo de amigos, estas son algunas de las presentaciones que puedes tener en el radar.

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El cantante colombiano Nelson Velásquez llegará a Panamá para ofrecer un concierto cargado de vallenato.

Fecha: 24 de octubre

Lugar: Figali Convention Center

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Reik

La agrupación mexicana Reik también forma parte de la agenda musical y llegará al país para reencontrarse con sus seguidores.

Fecha: 14 de noviembre

Lugar: Arena Roberto Durán

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Homenaje por el Día de las Madres

La música también será protagonista en la celebración del Día de las Madres, con un homenaje que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Marc Anthony, Eddy Herrera, Wisin y Los Rabanes.

Fecha: 7 de diciembre

Lugar: Estadio Rommel Fernández

Boletos: disponibles en TicketPluspty

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Greeicy

La cantante colombiana Greeicy llegará a Panamá con su Candelas World Tour, en una presentación que promete música, baile y mucha energía para sus seguidores.

Fecha: 15 de octubre

Lugar: Islas de Atlapa

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Durante estos meses, Panamá tendrá más presentaciones musicales, por lo que los fanáticos podrán encontrar diferentes opciones para disfrutar, cantar y compartir con amigos.