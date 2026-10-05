Diligencia al monumento chino: Ministerio Público realiza inspección ocular

Personal del Ministerio Público realizó este lunes 5 de octubre una inspección ocular en el área del Mirador del Puente de las Américas, donde el 27 de diciembre de 2025 fue demolido un monumento que rendía homenaje a la comunidad china y a su aporte histórico al desarrollo de Panamá.

La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, con participación de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Durante el procedimiento también se permitió la presencia de los querellantes, entre ellos representantes de la Caja de Ahorros, propietaria del terreno, y de la comunidad china en Panamá.

Peritos buscan establecer ubicación de estructuras demolidas

De acuerdo con Edna Ramos Chu, apoderada de la Asociación China de Panamá, la diligencia busca que los peritos acrediten la ubicación de las estructuras que fueron demolidas por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Ramos sostuvo que en una resolución que data de septiembre de 2025 se detallaba la destrucción de las estructuras relacionadas con el monumento. La investigación también busca determinar posibles responsabilidades por la destrucción de un bien de valor cultural y establecer si existió un presunto abuso de autoridad.

Tras esta diligencia, según explicó la abogada, quedaría pendiente una solicitud de audiencia por parte del Ministerio Público para una eventual imputación de cargos. De concretarse esta etapa procesal, se establecería el período correspondiente para desarrollar la investigación.

Por su parte, el abogado Abdiel González, miembro del grupo Acción: Unidos por Arraiján, sostuvo que un documento emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hacía referencia a trabajos de restauración y mantenimiento, y no a la demolición de la obra.