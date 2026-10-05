Ordenan detención provisional para representante imputado por violencia de género

Un juez de garantías de la provincia de Veraguas ordenó la detención provisional de un representante del distrito de Ñürüm, comarca Ngäbe-Buglé, de 49 años, luego de que fuera imputado por la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género.

El juez de garantías César Bernal tomó la decisión después de escuchar los argumentos de las partes que participaron en la audiencia.

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Según la información judicial, el juzgador consideró que la detención provisional era la medida cautelar más idónea debido a la naturaleza y gravedad del hecho investigado.

También tomó en consideración la existencia de riesgos procesales relacionados con una posible afectación de medios de prueba y el peligro para la víctima y la comunidad.

Detienen provisionalmente a un representante por violencia de género... Más detalles en la web: https://t.co/x7e0ZJ5qyH pic.twitter.com/jhbEDVCUOs — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 5, 2026

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión y cinco incautaciones de datos. Además, dio por presentada la formulación de imputación realizada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Sheryl Rangel.

El imputado estuvo asistido por el abogado particular Orlando López, mientras que la víctima fue representada por el abogado Gilberto Salado.

Defensa apelará la detención provisional

La defensa anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar.

La audiencia de apelación quedó programada para el viernes 9 de octubre, a las 8:15 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

La investigación está relacionada con hechos que presuntamente comenzaron el 29 de julio de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

De acuerdo con la investigación, la víctima habría recibido constantes amenazas por vía telefónica.

La formulación de imputación y la aplicación de una medida cautelar no constituyen una declaración de culpabilidad. El proceso penal continúa y corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que procedan.