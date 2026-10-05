Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 13:06

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras del 5 al 11 de octubre

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026.

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Barú
  • Los Algaborros
  • Dolega
  • Santa Marta

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • Nuevo Paraíso
  • Quebrada Nigua

Provincia de Panamá Oeste

  • Chame

Provincia de Coclé

  • Natá
  • Penonomé
  • Capellanía

Panamá Este

  • Chepo

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