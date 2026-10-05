El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026.
Panamá Nacionales - 5 de octubre de 2026 - 13:06
IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras del 5 al 11 de octubre
El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026.
Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Barú
- Los Algaborros
- Dolega
- Santa Marta
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- Nuevo Paraíso
- Quebrada Nigua
Provincia de Panamá Oeste
- Chame
Provincia de Coclé
- Natá
- Penonomé
- Capellanía
Panamá Este
- Chepo
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