Cortizo y Carrizo tendrán que esperar: Parlacen no contempla su juramentación la próxima semana

La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen) , Karla Gutiérrez, confirmó que la juramentación del expresidente de Panamá Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo no está contemplada en la agenda de sesiones para la próxima semana.

Gutiérrez también consideró que un partido político no debe incidir en las decisiones internas del organismo regional, en referencia a las gestiones realizadas para solicitar la incorporación de ambos exmandatarios como diputados del Parlacen.

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La presidenta del organismo explicó que el tema ha sido discutido dentro de la Junta Directiva, pero no ha avanzado en las instancias correspondientes para ser llevado eventualmente al pleno. “Creemos que no es el momento político”, manifestó Gutiérrez al referirse a la solicitud de juramentación.

¿Qué dijo la presidenta del Parlacen sobre Cortizo y Carrizo?

Gutiérrez señaló que las decisiones relacionadas con la incorporación de los exmandatarios deben analizarse dentro de las instancias correspondientes del Parlamento Centroamericano y no estar determinadas por intereses partidarios.

La solicitud para juramentar a Cortizo y Carrizo había sido promovida por dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En abril de 2026, el pleno del Parlacen rechazó modificar su agenda para incorporar la juramentación de ambos exmandatarios. La votación fue de 91 votos a favor de mantener la agenda, 3 en contra y 27 abstenciones.

La petición había sido presentada por la bancada del PRD bajo el argumento de que los expresidentes y exvicepresidentes panameños tienen derecho a incorporarse al organismo regional al concluir sus funciones.

Gutiérrez menciona la situación de Panamá

La presidenta del Parlacen también hizo referencia al contexto político e institucional que atraviesa Panamá.

Según explicó, el organismo debe tomar en consideración la situación regional y las decisiones que han adoptado algunos países respecto al funcionamiento de las instituciones de integración centroamericana.

En ese contexto, mencionó la posición de Panamá respecto al Tratado Constitutivo del Parlacen y las discusiones que también han surgido en otros países sobre el papel y funcionamiento del organismo regional.

Cortizo y Carrizo continúan sin juramentarse

Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo concluyeron su período en el Órgano Ejecutivo en julio de 2024 y desde entonces han solicitado su incorporación al Parlacen.

Sin embargo, el proceso de juramentación no se ha concretado.

En abril pasado, el pleno del organismo regional ya había rechazado una solicitud para modificar la agenda e incluir el tema, por lo que ambos exmandatarios continúan a la espera de que su incorporación sea discutida en las instancias correspondientes.

La nueva declaración de Gutiérrez confirma que, por ahora, tampoco está previsto que sean juramentados durante las sesiones de la próxima semana.