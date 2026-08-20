CSS contrata pólizas de seguros por B/.3.2 millones: ¿quiénes están cubiertos?

El Consejo de Gabinete autorizó, mediante la Resolución N.° 82-26, la contratación de pólizas de seguro de la Caja de Seguro Social (CSS) con Assa Compañía de Seguros, S.A. La contratación se realizó mediante procedimiento excepcional y corresponde al servicio de pólizas de seguro para el año 2025, con un período de cobertura comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

La suma destinada a esta contratación había sido autorizada previamente por la Junta Directiva de la CSS el 6 de febrero de 2025.

El objetivo de estas pólizas es brindar respaldo financiero a la institución ante posibles siniestros y pérdidas, de manera que el impacto económico para las finanzas de la CSS sea menor en caso de ocurrir alguno de los eventos contemplados en las coberturas.

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¿Quiénes son los beneficiarios de las pólizas?

@Presidencia

Entre las personas y áreas que cuentan con cobertura se encuentran:

Miembros de la Junta Directiva de la CSS , mediante pólizas de accidentes personales.

, mediante pólizas de accidentes personales. Personal que participa en misiones oficiales , mediante cobertura de accidentes.

, mediante cobertura de accidentes. Personal de salud y de seguridad ocupacional , de acuerdo con las coberturas contempladas.

, de acuerdo con las coberturas contempladas. Además, existen pólizas destinadas a proteger bienes, equipos e instalaciones de la institución frente a distintos tipos de siniestros.

Por tanto, el contrato no se limita a una póliza de accidentes para funcionarios, sino que incluye diferentes coberturas relacionadas con las operaciones y el patrimonio de la CSS.

¿Cuánto pagó la CSS por las pólizas?

El monto autorizado para el contrato asciende a: B/.3,207,600.00. La contratación fue autorizada mediante procedimiento excepcional y corresponde al período comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.