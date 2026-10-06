Naviferias 2026 iniciarán en diciembre: ¿dónde serán las primeras ventas?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Naviferias 2026 están programadas para iniciar en las provincias de Chiriquí, específicamente en Bugaba, y Herrera, del viernes 4 al domingo 6 de diciembre. Para este año se contempla la venta de 500 mil cajas navideñas a B/.15 cada una.

Cada caja navideña incluirá productos tradicionales para las celebraciones de fin de año y una pieza de jamón 100% panameño.

¿Qué traerá la caja navideña de las Naviferias 2026?

De acuerdo con la información suministrada, por un precio de B/.15, la caja incluirá:

5 libras de arroz.

Maíz pilado.

Sal.

Guandú.

Una lata de piña en rodajas o aceite.

Azúcar.

Una pieza de jamón 100% panameño.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que se encuentran trabajando en la logística para atender a la población de todo el país, incluyendo las 10 provincias y las zonas comarcales e insulares.

Para este año se espera que los productos lleguen a 21 islas, por lo que se proyecta que las Naviferias se extiendan hasta enero de 2027.

IMA pide a la población no madrugar para las Naviferias

El IMA recomendó a la población no acudir desde horas de la madrugada, debido a que se están implementando mecanismos para agilizar las ventas y evitar el “juega vivo” durante las actividades.