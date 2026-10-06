Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 14:53

Naviferias 2026 iniciarán en diciembre: ¿dónde serán las primeras ventas?

Las Naviferias 2026 del IMA iniciarán el 4 de diciembre en Chiriquí y Herrera. Se venderán 500 mil cajas navideñas a B/.15 cada una.

Naviferias del IMA.

Naviferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Naviferias 2026 están programadas para iniciar en las provincias de Chiriquí, específicamente en Bugaba, y Herrera, del viernes 4 al domingo 6 de diciembre. Para este año se contempla la venta de 500 mil cajas navideñas a B/.15 cada una.

Cada caja navideña incluirá productos tradicionales para las celebraciones de fin de año y una pieza de jamón 100% panameño.

¿Qué traerá la caja navideña de las Naviferias 2026?

De acuerdo con la información suministrada, por un precio de B/.15, la caja incluirá:

  • 5 libras de arroz.
  • Maíz pilado.
  • Sal.
  • Guandú.
  • Una lata de piña en rodajas o aceite.
  • Azúcar.
  • Una pieza de jamón 100% panameño.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que se encuentran trabajando en la logística para atender a la población de todo el país, incluyendo las 10 provincias y las zonas comarcales e insulares.

Para este año se espera que los productos lleguen a 21 islas, por lo que se proyecta que las Naviferias se extiendan hasta enero de 2027.

IMA pide a la población no madrugar para las Naviferias

El IMA recomendó a la población no acudir desde horas de la madrugada, debido a que se están implementando mecanismos para agilizar las ventas y evitar el “juega vivo” durante las actividades.

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