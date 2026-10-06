Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 12:33

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en octubre de 2026

Los jubilados y pensionados de la CSS que cobran mediante cheque podrán recibir este martes 6 de octubre el pago de la primera quincena del mes.

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados.

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheque podrán disponer de los fondos correspondientes a la primera quincena de octubre a partir de este martes 6 de octubre.

Calendario de pagos de la CSS para octubre

  • ACH: lunes 5 y lunes 19 de octubre.
  • Cheque: martes 6 y martes 20 de octubre.

Calendario de noviembre de la CSS

  • ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre.
  • Cheque: lunes 2 y jueves 19 de noviembre.

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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