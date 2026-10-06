IDAAN activa coordinación preventiva ante posible impacto de El Niño

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) participa en la coordinación de medidas preventivas para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Panamá y reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales impactos sobre el abastecimiento de agua potable.

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, participó en una reunión de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, en la que se adoptaron medidas dirigidas a enfrentar los posibles efectos asociados al fenómeno climático.

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De acuerdo con la información suministrada, la coordinación entre las diferentes instituciones permitirá fortalecer las acciones preventivas y la capacidad de respuesta.

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, participó en la reunión de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, donde se adoptaron medidas para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.



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Uno de los objetivos es contribuir a mantener la continuidad del abastecimiento de agua potable ante los posibles escenarios que puedan presentarse.

¿El Niño afectará el suministro de agua en Panamá?

Por el momento, la información divulgada corresponde a medidas de prevención y preparación y no establece que se hayan anunciado racionamientos, cortes de agua o afectaciones específicas al servicio.

Las instituciones buscan anticiparse a los posibles efectos de El Niño y reforzar su capacidad de respuesta para reducir eventuales impactos sobre el suministro de agua potable.

El IDAAN no detalló en la información proporcionada cuáles serán las medidas específicas que se implementarán ni las regiones del país que podrían requerir una atención prioritaria.