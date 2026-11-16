IDAAN planea reemplazar tuberías de cemento asbesto en 97 comunidades

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) identificó más de 800 kilómetros de tuberías de cemento asbesto, distribuidos en 97 comunidades de 36 corregimientos, que forman parte de su plan de modernización de la infraestructura de agua potable. El proyecto contempla una inversión preliminar estimada en B/.78 millones.

Carlos Joel Morales, director nacional de Arquitectura e Ingeniería del IDAAN, explicó que algunas de estas tuberías tienen entre 40 y 50 años de antigüedad y ya no se encuentran en condiciones adecuadas.

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IDAAN contempla sustituir redes de distribución de agua potable

"Tenemos mapeado a lo largo de 97 comunidades, en 36 corregimientos, más de 800 kilómetros de tuberías de cemento asbesto, y dentro del plan de modernización no solo se incluye la rehabilitación de las plantas, sino también la sustitución de las redes. Tuberías que datan de 40 y 50 años que ya no se encuentran en las condiciones correctas", manifestó Morales. "Tenemos mapeado a lo largo de 97 comunidades, en 36 corregimientos, más de 800 kilómetros de tuberías de cemento asbesto, y dentro del plan de modernización no solo se incluye la rehabilitación de las plantas, sino también la sustitución de las redes. Tuberías que datan de 40 y 50 años que ya no se encuentran en las condiciones correctas", manifestó Morales.

"Tenemos mapeado a lo largo de 97 comunidades, en 36 corregimientos, más de 800 kilómetros de tuberías de cemento asbesto, y dentro del plan de modernización no solo se incluye la rehabilitación de las plantas, sino también la sustitución de las redes. Tuberías que datan de 40 y… pic.twitter.com/sJAsSozOfu — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

El funcionario señaló que la modernización no se limitará a la rehabilitación de las plantas, sino que también incluirá el reemplazo de las redes de distribución.

¿Cuánto costará el proyecto de sustitución de tuberías?

Según el director nacional de Arquitectura e Ingeniería del IDAAN, el costo preliminar del proyecto se estima en B/.78 millones, aunque la inversión deberá calcularse según las fases de ejecución.

"Estimamos que el proyecto en general puede costar unos $78 millones, como se va a hacer por fases, sí tendríamos que realizar la estimación dependiendo de los lugares y el kilometraje", indicó Morales. "Estimamos que el proyecto en general puede costar unos $78 millones, como se va a hacer por fases, sí tendríamos que realizar la estimación dependiendo de los lugares y el kilometraje", indicó Morales.

La institución deberá determinar el alcance y el presupuesto correspondiente a cada fase, tomando en cuenta las comunidades y la cantidad de kilómetros de tuberías que serán intervenidos.