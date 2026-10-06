Parque Nacional Chagres celebra 42 años con la siembra de especies nativas

El Parque Nacional Chagres conmemoró su 42 aniversario con la siembra simbólica de 42 plantones de especies nativas en el sector de El Charco, corregimiento de Chilibre, como parte de una iniciativa dirigida a sensibilizar a la población y fortalecer la participación ciudadana en la conservación de esta importante área protegida.

El Parque Nacional Chagres constituye una importante reserva biológica e hídrica que provee agua para la población del área metropolitana de Panamá y contribuye al abastecimiento necesario para las operaciones del Canal de Panamá.

Parque Nacional Chagres celebra 42 años de creación

La conmemoración tuvo como objetivo promover acciones para la recuperación de espacios naturales y reforzar entre los participantes la importancia de preservar los bosques, la biodiversidad y los servicios ambientales que ofrece el Parque Nacional Chagres, considerado uno de los principales reservorios de agua dulce del país.

Las actividades continuaron en la Casa del Lago, en Cerro Azul, donde se desarrolló una Feria Ambiental de Participación Ciudadana, Cultura y Educación Ambiental, que reunió a residentes, organizaciones comunitarias e instituciones vinculadas con la protección del patrimonio natural panameño.

Durante la feria se realizaron espacios de intercambio, aprendizaje y sensibilización enfocados en:

Conservación de los ecosistemas.

Fortalecimiento de la participación ciudadana.

Protección de los bosques y la biodiversidad.

Promoción de la educación ambiental.

Impulso de una cultura de sostenibilidad y respeto por la naturaleza.

La actividad fue organizada por la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Norte, en coordinación con la administración del Parque Nacional Chagres y la Organización de Base Comunitaria (OBC) EcoAmbiente Inclusivo.

La conmemoración de los 42 años del Parque Nacional Chagres busca destacar la importancia ecológica, hídrica y social de esta área protegida, así como fortalecer el compromiso de instituciones, organizaciones comunitarias y ciudadanos con su conservación.