Estudiantes de colegio en Veraguas cosechan 290 quintales de arroz para comedor escolar

Estudiantes, docentes y personal del Colegio Eduardo Sánchez Díaz (CESD), ubicado en Soná, provincia de Veraguas , cosecharon 290 quintales de arroz, con el apoyo de la Coordinación de Fondo Agropecuario.

La producción será utilizada principalmente para abastecer el comedor escolar del plantel, mientras que el excedente será distribuido entre diferentes centros educativos de la provincia. El CESD cuenta con una matrícula de 300 estudiantes y está ubicado en la comunidad de Carrizal.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Colegio Eduardo Sánchez Díaz produce arroz en 2.2 hectáreas

Pese a que el plantel no es un Instituto Profesional y Técnico Agropecuario, estudiantes y docentes lograron cultivar arroz en 2.2 hectáreas de terreno.

El Colegio Eduardo Sánchez Díaz ofrece bachilleratos en turismo y comercio. La cosecha representa un aporte a la alimentación de los estudiantes y demuestra la participación de la comunidad educativa en actividades de producción agrícola.