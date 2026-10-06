Estudiantes de colegio en Veraguas cosechan 290 quintales de arroz para comedor escolar

Estudiantes, docentes y personal del Colegio Eduardo Sánchez Díaz (CESD), ubicado en Soná, provincia de Veraguas, cosecharon 290 quintales de arroz, con el apoyo de la Coordinación de Fondo Agropecuario.
Colegio Eduardo Sánchez Díaz produce arroz en 2.2 hectáreas
Pese a que el plantel no es un Instituto Profesional y Técnico Agropecuario, estudiantes y docentes lograron cultivar arroz en 2.2 hectáreas de terreno.
El Colegio Eduardo Sánchez Díaz ofrece bachilleratos en turismo y comercio. La cosecha representa un aporte a la alimentación de los estudiantes y demuestra la participación de la comunidad educativa en actividades de producción agrícola.