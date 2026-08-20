Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la CSS para septiembre de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos correspondiente a los jubilados y pensionados para septiembre de 2026, con las fechas establecidas para quienes reciben sus pagos mediante ACH y quienes cobran mediante cheque. Conocer estas fechas permite a los beneficiarios organizarse y saber cuándo estará disponible su pago.

¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en septiembre de 2026?

Para septiembre, la CSS estableció las siguientes fechas:

Modalidad de pago Septiembre 2026

ACH Viernes 4 y viernes 18 de septiembre

Cheque Viernes 4 y lunes 21 de septiembre

Vitaly Gariev - Unsplash

La CSS mantiene disponible en su sitio web el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados. La distribución de los cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del interior del país se realizará durante dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El jubilado o pensionado podrá acudir en cualquiera de los dos días habilitados para retirar su pago.

¿Qué documento debe presentar el jubilado para retirar el cheque?

La CSS recuerda que es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. Por ello, los beneficiarios que cobran mediante esta modalidad deben llevar su documento de identificación para realizar el trámite correspondiente.

La CSS también recordó que los jubilados y pensionados que residen fuera de Panamá deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses de cada año. Este requisito permite mantener actualizada la información de los beneficiarios que reciben sus pagos mientras residen en el extranjero.

¿Dónde consultar el calendario completo de pagos de la CSS?

La CSS mantiene publicado el calendario oficial de pagos de jubilados y pensionados, donde los beneficiarios pueden consultar las fechas correspondientes a las diferentes modalidades de pago.