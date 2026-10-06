Panamá Nacionales -

Equipo legal del exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, expresa preocupación por su estado de salud

El equipo legal del exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, llegó a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón. La abogada Kathia Quiel Carreira expresó la preocupación que mantienen por el estado de salud del exfuncionario, quien fue aprehendido la madrugada de este martes como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.