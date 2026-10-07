Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 11:11

Enrique Lau Cortés enfrenta audiencia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

El exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, enfrentará este miércoles una audiencia de solicitudes múltiples tras ser aprehendido durante un operativo.

Exdirector de la CSS

Exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés.

Ana Canto
Por Ana Canto

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, enfrentará este miércoles 7 de octubre una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Lau Cortés fue aprehendido durante la mañana del martes en su residencia, ubicada en la urbanización Santa María, en la ciudad de Panamá, durante un operativo desarrollado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el que también se decomisaron documentos presuntamente vinculados al caso.

Le podría interesar: Caso E-Tax: exejecutivo bancario queda detenido por investigación sobre créditos fiscales

¿Qué se investiga contra Enrique Lau Cortés?

La investigación contra el exdirector de la CSS también contempla el presunto delito de blanqueo de capitales y señala un supuesto perjuicio al Estado de B/.500,000.00.

Enrique Lau Cortés fungió como director general de la Caja de Seguro Social durante el periodo 2019-2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

Su aprehensión se produce meses después de que, en mayo de 2026, se ordenara el secuestro de bienes hasta por B/.2.9 millones, relacionado con una investigación surgida tras una auditoría que habría detectado presuntas irregularidades vinculadas al manejo de insumos y medicamentos.

Durante la audiencia de este miércoles se conocerán las solicitudes que presenten las partes dentro del proceso seguido al exdirector de la CSS.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento injustificado

Exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, permanece en la DIJ tras ser aprehendido este martes

Encendido del árbol de Navidad 2026 en Panamá: fecha, hora y lugar

Recomendadas

Más Noticias