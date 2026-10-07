Enrique Lau: ¿Por qué fue aprehendido el exdirector de la CSS?

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) , Enrique Lau Cortés , fue detenido el pasado martes 6 de octubre de 2026 en su residencia, ubicada en Santa María, Panamá, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, vinculados a una posible lesión patrimonial de aproximadamente 500 mil dólares.

Conoce un poco de Enrique Lau

Lau Cortés estuvo al frente de la Caja de Seguro Social (CSS) entre 2019-2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Actualmente tiene 75 años.

¿Qué ocurrió durante la Operación Muralla?

La detención se llevó a cabo en el marco de la Operación Muralla, durante la cual las autoridades realizaron un allanamiento en su residencia y ubicaron documentos y otros indicios que formarían parte de la investigación.

Además, se efectuaron otros allanamientos en sectores como Chanis, Playa Blanca, Paitilla y Dos Mares, como parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades.

Esta no es la primera investigación contra el exfuncionario

En mayo del 2026 se conoció que la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas habían ordenado el secuestro de bienes y activos, entre ellos vehículos y cuentas bancarias, por un monto de hasta 2.9 millones de dólares vinculados a Lau Cortés.

Estas medidas estarían relacionadas con hallazgos sobre el manejo de medicamentos e insumos durante su gestión al frente de la CSS.

Se espera que Lau Cortés sea puesto a órdenes de un juzgado de garantías, donde se realizarán las audiencias correspondientes y se determinarán las medidas procesales dentro de esta investigación.