Pago de la CSS a jubilados y pensionados: ¿cuándo reciben la segunda quincena de octubre?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán próximamente su segunda quincena de octubre, con fechas diferentes según la modalidad de cobro.

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¿Cuándo es el próximo pago de la CSS?

Los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán su pago el 19 de octubre de 2026.

Mientras que quienes reciben el pago mediante cheque podrán cobrarlo el 20 de octubre de 2026.

Calendario de pago de la CSS a jubilados y pensionados. Creado con IA/Telemetro

Las autoridades exhortan a los beneficiarios a verificar la fecha que les corresponde de acuerdo con la modalidad de cobro que utilizan habitualmente.

Asimismo, quienes reciben sus prestaciones mediante cheque deben mantenerse atentos a posibles anuncios de la CSS relacionados con cambios en los centros de pago u horarios establecidos.