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Exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, es imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Imputan cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, de 75 años. Durante la audiencia de garantías se detalló que entre octubre de 2019 hasta agosto de 2025 el patrimonio de Lau Cortés registró un presunto aumento de 122 mil 553 dólares, según datos de la Contraloría, mientras un informe de la DIJ arroja que la suma alcanza los 504 mil dólares.