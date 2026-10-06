AIG proyecta que el 75% del Gobierno opere en la Nube Gubernamental para 2029

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ( AIG ) proyecta que para 2029 la Nube Gubernamental quintuplique la cifra actual de servidores virtuales, que ronda los 700, como parte del proceso de transformación de la infraestructura tecnológica del Estado.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó este martes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que esta expansión permitiría concentrar una parte importante de los servicios tecnológicos de las instituciones públicas.

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“Eso nos debiese dejar al menos con un 75% del Gobierno corriendo sobre la Nube Gubernamental”, detalló Fábrega.

Amazon Web Services participa en la Nube Gubernamental

El funcionario reveló que Amazon Web Services (AWS) participa en el desarrollo del proyecto y señaló que varias instituciones del Estado ya mantienen sus aplicaciones alojadas en esta infraestructura, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Según Fábrega, concentrar estos servicios en un solo centro de datos permite reducir gastos tecnológicos, al evitar que cada institución deba contar individualmente con plantas eléctricas, sistemas de aire acondicionado y contra incendios, servidores y programas de administración. También destacó las ventajas relacionadas con la ciberseguridad.

“Esa centralización nos permite administrar y controlar muchísimo mejor lo que se utiliza”, expresó.

El administrador de la AIG aclaró que instituciones de gran tamaño, como la Caja de Seguro Social (CSS), podrán mantener infraestructura propia.

“Son tan grandes que entonces, en esos casos, se amerita que ellos tengan algo por sí solo”, indicó.