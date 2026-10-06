Canal de Panamá anuncia suspensión de agua en Arraiján para el 7 de octubre

El Canal de Panamá informó que la potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones este miércoles 7 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Las labores se realizarán entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. y provocarán afectaciones en el suministro de agua potable.

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Canal de Panamá: ¿Qué sectores estarán sin agua el 7 de octubre?

Debido a la suspensión temporal de las operaciones de la potabilizadora de Miraflores, se interrumpirá el abastecimiento de agua potable en:

Arraiján .

Panamá Pacífico .

El Tucán .

Veracruz.

El Canal de Panamá indicó que en el resto de las áreas abastecidas por la planta de Miraflores el impacto será menor.

Potabilizadora de Miraflores suspenderá operaciones temporalmente este 7 de octubre pic.twitter.com/Yq20IHr1cf — Canal de Panamá (@canaldepanama) October 6, 2026

¿Hasta qué hora estará suspendida la potabilizadora de Miraflores?

Los trabajos de mantenimiento preventivo están programados para desarrollarse de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. del miércoles 7 de octubre.

Durante esas tres horas permanecerán suspendidas temporalmente las operaciones de la planta, por lo que los usuarios de los sectores afectados deben tomar las previsiones necesarias ante la interrupción del abastecimiento.

El horario de las 9:00 p.m. corresponde al momento previsto para finalizar los trabajos y la suspensión de operaciones de la potabilizadora. La información suministrada no establece una hora específica para la normalización total del suministro en cada sector.